Attentato a Bruxelles con morti e feriti: perquisizioni anche a Brescia

I carabinieri del Ros e gli agenti della Digos di Bologna stanno perquisendo le abitazioni di 18 persone di origine nordafricana, nelle province di Bologna, Brescia, Como, Fermo, Ferrara, Lecco, Macerata, Teramo, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Trento e Udine.

L'operazione è scattata a seguito di un decreto della Procura di Bologna, emesso dal Procuratore Distrettuale Giuseppe Amato e dal pm Stefano Dambruoso della DDA. Sono entrati in azione anche gli uomini del Raggruppamento Operativo Speciale di Roma e della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Le perquisizioni sono state decise a seguito degli approfondimenti investigativi scaturiti dall'attentato terroristico di Bruxelles dello scorso 16 ottobre, con due morti e diversi feriti per mano del cittadino tunisino Abdessalem Lassoued. Fondamentali, in questo caso, sono state le informazioni provenienti dai canali di cooperazione internazionale, avviate fin da subito con la polizia belga e gli organismi dell'Europol: hanno infatti consentito di far luce sui contatti mantenuti in Italia dall'attentatore, rimasto nel nostro paese dal 2012 al 2016.

I perquisiti fanno parte della cerchia virtuale del tunisino: nei loro profili social sono stati trovati contenuti tipici degli ambienti del fondamentalismo islamico. Le indagini hanno inoltre permesso di individuare altri cittadini stranieri, nei cui confronti è stato avviato l'iter per l’allontanamento dal territorio nazionale con provvedimenti di espulsione. Sono tuttora in corso di valutazione la regolarità dei documenti e la posizione amministrativa di tutte le persone coinvolte.