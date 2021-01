Commissiona rapine ad anziani bresciani: antimafia gli sequestrata villa di lusso

Ha fatto parte di un'associazione a delinquere che rapinava gli anziani in casa nel Bresciano e in Veneto. Ora la Dia (Direzione Investigativa Antimafia) di Milano e i carabinieri gli hanno sequestrato la villa di lusso che aveva edificato ad Asti.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Torino, è scattato nei confronti di un pregiudicato attualmente detenuto e già più volte condannato per diversi reati, tra i quali la partecipazione al gruppo criminale che, fino all’anno 2015, si è reso responsabile di numerose rapine in ville e appartamenti perpetrate ai danni di persone anche in età avanzata.

I componenti dell'associazione a delinquere, tutti di etnia sinti, si spacciavano per carabinieri mostrando falsi tesserini, lampeggianti e placche per entrare nelle abitazioni delle vittime e poi impossessarsi di denaro contante, gioielli, orologi di pregio, auto, armi e dispositivi elettronici di ingente valore.

La villa sequestrata era stata costruita - in modo totalmente abusivo - negli stessi anni in cui il proprietario commissionava i delitti ai danni anche di 'fasce deboli'. Come risultato da accertamenti della Dia di Milano, dei carabinieri di Asti e della guardia di finanza, l'uomo, nonostante avesse intestata l'abitazione di lusso (del valore stimato di 300mila euro), aveva dichiarato un reddito estremamente esiguo.



Fonte: Milanotoday.it