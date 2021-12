La Loggia vende: all'asta un palazzo storico e due palazzine residenziali

Ottimizzare il patrimonio immobiliare del Comune e trovare fondi da utilizzare a fini sociali. La Loggia con l'anno nuovo si appresta a mettere all'asta tre edifici comunali, dai quali potrebbe incassare una cifra complessiva vicina ai due milioni di euro. La notizia, con tutte le informazioni sugli immobili, è riportata dal quotidiano Bresciaoggi.

Il primo edificio è lo storico Palazzo Carpinoni di via Crispi, al numero civico 2, in piano centro storico. In totale si tratta di 667 metri quadrati (tre piani fuori terra, sottotetto praticabile, due locali interrati e cortile interno parzialmente porticato), che andranno all'incanto a partire da una base d'asta di 800mila euro. Per molti anni nel palazzo hanno avuto sede la Fondazione Calzari Trebeschi - che a breve traslocherà nei locali ora occupati dall'Emeroteca a Palazzo Broletto - e la Casa della Memoria - trasferita in parte al Borgo Wührer e in parte in corso Matteotti, a palazzo Bargnani - che custodisce documenti e testimonianze relative alla Strage di piazza Loggia.

Gli altri due edifici presto in vendita sono due palazzine - una di 560 e l'altra di 618 metri quadri - in via Camozzi, nei pressi di via Milano. Gli edifici, risalenti ai primi del '900, appartenevano alla signora Rosa Sforza, deceduta nel 2001, che nelle disposizioni testamentarie redatte nel 1987 indicò il testo da apporre alla targa posizionata sul muro di uno dei due edifici: «A ricordo dei genitori Umberto e Cenzina la signora Rosa Sforza ha generosamente donato questa casa al Comune di Brescia». La base d'asta sarà di 560mila euro per ciascuna palazzina (a piano terra di una delle due vive una signora, che gode di diritto di usufrutto). La Loggia ha deciso di venderle per ricavarne risorse da utilizzare a fini sociali, come da volontà della generosa benefattrice.