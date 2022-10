Assolto dall'accusa di omicidio, il dottor Mosca indossa di nuovo il camice

Assolto in primo grado dalla Corte d'Assise di Brescia perché il fatto non sussiste, il dottor Carlo Mosca (ex primario del Pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari) tornerà presto al lavoro dopo la sospensione, sarà in servizio al Civile. La pubblica accusa aveva chiesto per lui una condanna di 24 anni. Era stato indagato (e arrestato) per omicidio volontario: per la Procura, nel pieno della pandemia (nel marzo del 2020), Mosca avrebbe somministrato farmaci poi risultati letali a due pazienti.

A testimoniare contro di lui, in particolare, gli infermieri Michele Rigo e Massimo Bonettini: il tribunale, a latere della sentenza, nei loro confronti ha ipotizzato il reato di calunnia. Al processo di primo grado, come è noto, Carlo Mosca è stato assolto.

Ricorso in appello?

Ma potrebbe non essere finita qui. La Procura di Brescia, nella figura della pm Federica Ceschi (che aveva coordinato le indagini), potrebbe infatti presentare ricorso per un processo di secondo grado, in appello. Ci sarebbero infatti delle intercettazioni ambientali considerate alla stregua di ammissioni di colpa, da parte di Mosca: nel corpo di uno dei pazienti deceduti, infine, sarebbe stata rilevata la presenza di uno dei farmaci contestati.