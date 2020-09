Assegni clonati, li facevano incassare a persone disperate: 5 in manette

Una truffa da decine se non centinaia di migliaia di euro, che ha coinvolto in tutto 24 persone - tanti sono gli indagati - e per cinque di questi sono scattate le manette: è questo l’esito della lunga e complicata indagine coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dai carabinieri del capoluogo e di Gussago.

Blitz dei carabinieri: tutti gli arrestati

Come detto sono 5 gli arrestati: tra questi Francesco Trombino, 42 anni di Rodengo Soiano, considerato una sorta di “capobanda”, già in carcere per altri reati (condannato a 3 anni e mezzo di reclusione) e subito tornato in galera, non appena scontata la sua pena, proprio a seguito delle ordinanze di misura cautelare emesse in questi giorni.

Insieme a lui è finito in carcere anche Salvatore Sirchia, 47 anni, anche lui residente a Rodengo; è invece ai domiciliari Pasquale Sorrentino, 48 anni, raggiunto dai carabinieri a Napoli (dove vive), mentre Tatiana Solianko, russa di 40 anni, e Simone Amigoni, 32 anni di Iseo, saranno sottoposti all’obbligo di firma.

Truffa e falso: come agiva la banda

Come ricostruito dagli inquirenti, la banda si occupava di clonare assegni che venivano “preparati” da assicuratori compiacenti: tutti sotto i 5mila euro, così da evitare controlli, gli assegni erano incassati da complici spesso in gravissime difficoltà economiche, che poi li avrebbero versati sul proprio conto corrente o su conti aperti per l’occasione.

Tra i reati che a vario titolo vengono contestati agli indagati, si segnalano truffa, falso e associazione per delinquere. Si sospetta siano decine gli assegni che sarebbero stati clonati: circa una ventina quelli che gli inquirenti sono riusciti ad intercettare, almeno per ora.