Precipita dal tetto di una palazzina, terribile volo di 7 metri: grave in ospedale

È stato soccorso dall’equipe medica dell’eliambulanza decollata da Brescia il 50enne che, nella mattinata di ieri (giovedì 21 settembre) è caduto dal tetto di un edificio. L’uomo è stato poi ricoverato, in condizioni critiche, all’ospedale di Cremona.

Il 50enne, co -titolare di un’azienda edile, era al lavoro sul tetto di una palazzina di via IV Novembre a Asola (Mn), quando - per cause da chiarire - è improvvisamente scivolato, abbattendo il parapetto e precipitando nel cortile dopo un terribile volo di circa 7 metri.

Nella caduta il 50enne avrebbe riportato un serio trauma cranico: una volta stabilizzato, è stato trasferito dall’elicottero del 118 (arrivato da Brescia) all’ospedale di Cremona dov’è poi stato operato d’urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non sarebbe in imminente pericolo di vita.

La dinamica e le cause dell’infortunio sono la vaglio dei carabinieri del personale di Ats che hanno effettuato i rilievi del caso.