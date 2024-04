Precipita in cantiere, muratore muore sul colpo: le lacrime di moglie e figli

Non si ferma la lunga scia di sangue delle morti bianche, in Lombardia come nel resto d'Italia. L'ennesima vittima a pochi chilometri dalla nostra provincia, in un cantiere di via Nazario Sauro ad Asola. L'incidente verso le 17 di ieri, martedì 16 aprile: a perdere la vita è stato Abdulla Bisku, muratore di 58 anni originario dell'Albania.

La tragedia

L'operaio stava lavorando alla ristrutturazione di un edificio. Si trovava su un ballatoio, quando, improvvisamente, avrebbe ceduto un'asse utilizzata per svolgere in precedenza alcuni lavori: a quel punto, avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto di spalle, battendo infine la testa sull'asfalto. È morto sul colpo.

Abdulla Bisku era dipendente della Edilcasa, azienda edile con sede a Canneto sull'Oglio. Sul posto sono intervenuti – oltre agli uomini del 118 – i carabinieri di Castiglione delle Stiviere e i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'Ats Val Padana.

Il cantiere è stato posto sotto sequestro e il magistrato di turno ha aperto un'inchiesta. Abdulla Bisku era assunto con regolare contratto di lavoro: lascia nel dolore moglie e due figli, con i quali abitava a circa 300 metri dal luogo della tragedia.