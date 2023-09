La maestra che maltrattava la bimba disabile all'asilo: chiesti 5 anni di carcere

La pubblica accusa, rappresentata dal pm Alessio Bernardi, ha chiesto 5 anni di carcere per la maestra, al lavoro in una scuola dell'infanzia della Bassa Bresciana, accusata di maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni di una bimba disabile: i fatti sarebbero avvenuti nell'aprile di un anno fa e durante l'orario scolastico.

Le indagini, affidate ai carabinieri e coordinate dal Dipartimento soggetti deboli della Procura, furono avviate a seguito della denuncia presentata dai genitori della piccola: gli stessi riferirono di aver rivenuto sul suo corpo, scrivevano i carabinieri, “inconfutabili segni di violenza fisica, rilevando nel contempo un cambio evidente di atteggiamento e umore”.

Le immagini delle telecamere nascoste

Vennero installate all'interno della scuola delle telecamere occultate, che avrebbero così consentito di “riscontrare quanto denunciato, ossia che durante l'orario scolastico l'assistente (la maestra, ndr) avrebbe commesso ripetute violenze fisiche sulla minore”: i militari intervennero immediatamente, arrestando l'accusata che venne trasferita in carcere a Verziano.

Nel corso dell'udienza di giovedì, in tribunale a Brescia, la donna si è detta innocente: circostanza ribadita anche dagli avvocati difensori. La Procura, come detto, ha invece chiesto 5 anni di reclusione: la sentenza è attesa ora per il prossimo 30 novembre.