Ladri assaltano l'asilo: furti e danni per migliaia di euro

Ladri senza cuore all’asilo Regina Margherita di Castegnato: sono entrati in azione probabilmente nella notte tra sabato e domenica, hanno sfondato la cassaforte e rubato un migliaio di euro in contanti più la tessera bancomat utilizzata dalla Fondazione che gestisce la struttura, infine causato danni per migliaia di euro. Nonostante lo shock e i danni, la scuola (che è sia asilo nido che materna e ospita circa 130 bambini) ha riaperto regolarmente lunedì mattina.

I ladri sono andati a colpo sicuro. Dopo aver forzato una porta d’ingresso, si sono diretti negli uffici della segreteria dove appunto era presente la cassaforte. Questa è stata sfondata prima utilizzando un flessibile e poi un piede di porco: le operazioni avrebbero scatenato un principio d’incendio, costringendo i malviventi a utilizzare l’estintore in dotazione (incrementando ancora la dote dei danni causati).

Furto e danni

Si sono portati via tutto quello che potevano, tra cui la tessera bancomat (ma che è già stata bloccata) e soprattutto circa mille euro in contanti, tra l’altro i fondi raccolti dalle famiglie e che in questi giorni dovevano essere donati a una scuola dell’Emilia Romagna flagellata dall’alluvione di pochi mesi fa. La conta dei danni, dicevamo, è ancora peggio: porte e finestre divelte, gli allarmi fuori uso, l’ufficio della segreteria devastato. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Ospitaletto.