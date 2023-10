L'ascensore si ferma a 50 metri di altezza, panico per le persone bloccate

L’ascensore pubblico si blocca a cinquanta metri di altezza ed è panico per 15 persone bloccate. Sono stati minuti interminabili per le persone bloccate nell’ascensore del Bastione a Riva del Garda, lo raccontano i colleghi di TrentoToday.

L’allarme ai vigili del fuoco di Riva del Garda è scattato intorno alle 15:00 di ieri, sabato 30 settembre, quando è intervenuta una decina di pompieri che una volta sul posto ha appurato come la cabina si fosse fermata a circa 50 metri dalla stazione di valle di via Monte Oro, con all'interno le 15 persone. I vigili del fuoco hanno così forzato l’elevatore e hanno evacuato tutti i presenti in sicurezza, facendo uscire i malcapitati a coppie prima di scortarli in sicurezza fino alla stazione di valle.

In tutto i vigili del fuoco di Riva del Garda hanno lavorato quaranta minuti. Tutte le persone sono uscite dall’ascensore senza ferite o traumi.