Il trattore si ribalta: agricoltore soccorso in codice rosso

Stava lavorando in un campo quando, per cause da accertare, il trattore sul quale si trovava si è ribaltato. È stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Bergamo l’uomo di 50 anni che, nella mattinata di oggi (domenica 28 gennaio) ha avuto un incidente mentre stava lavorando nei terreni di sua proprietà situati nella zona di via Capo di Casa ad Artogne.



Lanciato l’allarme, verso le 9.20, sul posto sono giunti i soccorsi, in codice rosso: una squadra dei vigili del fuoco, un’automedica, un’ambulanza e pure l’elisoccorso. Stabilizzato sul posto e poi trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII, il 50enne avrebbe riportato seri traumi, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Il ricovero nel nosocomio orobico è infatti avvenuto in codice giallo: se la caverà. La ricostruzione dell’accaduto è stata affidata ai carabinieri.