Botte alla moglie, lei chiama i carabinieri: arrestato marito violento

Un acceso diverbio tra moglie e marito è degenerato in un’aggressione. Spaventata dalla furia di lui, la donna ha subito chiesto aiuto, componendo il numero unico per le emergenze. E, in pochi minuti, alla porta dell’abitazione della coppia hanno bussato i carabinieri e i sanitari del 118. Le sirene delle ambulanze hanno scosso la tranquillità di una zona residenziale di Artogne, verso le 15 di giovedì pomeriggio.

Verificate le condizioni della donna, la stessa è stata trasferita al pronto soccorso, dove è stata medicata: per fortuna niente di grave, sarebbe stata dimessa dopo qualche ora. Il marito è stato fermato dai militari e poi portato in caserma: nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per l’udienza di convalida.

Stando a un primissima ricostruzione, l’uomo avrebbe picchiato la moglie al termine di una discussione scoppiata per motivi ancora da chiarire, così come resta da accertare se fosse la prima volta o se violenze e maltrattamenti andassero avanti da tempo.