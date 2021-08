Cane muore dopo aver mangiato una polpetta avvelenata: allarme in paese

Da sempre esistono delle esche-killer, vittime animali che qualcuno considera "non graditi": l'ennesimo caso nella nostra provincia è successo ad Artogne, dove un cane è morto dopo aver assunto una 'polpetta' contenente metaldeide.

L’episodio in località Plagne, da sempre in paese una delle località più a rischio, insieme a via Panoramica che porta alla frazione Piazze.



La prima cittadina, Barbara Bonicelli, ha emesso un avviso che esorta i proprietari a tenere i cani a guinzaglio e a fare attenzione ai bocconcini avvelenati che ancora potrebbero esistere sul territorio. Inoltre, in caso di intossicazione il Comune invita i proprietari a fare una segnalazione all’Ats.