In auto con 20 grammi di cocaina: giovane casalinga arrestata dai carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 3 maggio i carabinieri di Artogne hanno arrestato una casalinga 36enne di origini marocchine.

La donna, a bordo di un'auto guidata da una connazionale, stava percorrendo la strada statale 42 in direzione Artogne quando i militari l'hanno fermata per un controllo. Appena i carabinieri si sono avvicinati al veicolo per procedere all’identificazione, la 36enne è stata tradita dal timore di essere scoperta: ha aperto la sciarpa che indossava al collo e ha fatto cadere sul sedile un involucro.

La scena non è passata inosservata ai caraninieri che hanno aperto l’involucro trovando 20 grammi di cocaina. A quel punto la giovane non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, aggiungendo che la sua amica non era a conoscenza dell’illecita detenzione della droga.

Dopo aver terminato gli accertamenti la donna, priva di precedenti penali, è stata arrestata. Il giudice del tribunale di Brescia ha convalidato l’arresto e, tenuto conto della sua fedina penale pulita, l’ha rimessa in libertà in attesa del processo.