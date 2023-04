"Dopo tanto dolore il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace"

E' morto il figlio di Roberto Vecchioni: "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio". È lo stesso cantautore ad annunciarlo sui social, martedì pomeriggio. Arrigo Vecchioni aveva solo 36 anni: era il terzo dei quattro figli di Vecchioni, il secondo avuto dalla seconda moglie Daria Colombo, dopo Carolina e prima di Edoardo, malato di sclerosi multipla e autore del libro "Sclero. Il gioco degli imperatori", in cui raccontava proprio della sua malattia. Dal suo primo matrimonio, con Irene Brozzi, era nata Francesca.

In tanti si stringono al cordoglio della famiglia. Anche sul lago di Garda, dove Roberto Vecchioni ha vissuto e lavorato per decenni: ha ancora una casa ai Barcuzzi di Lonato, a Desenzano era stato insegnante al liceo classico Bagatta (ma anche all'Arnaldo da Brescia). Frequentava ancora Desenzano e i luoghi della sua giovinezza.

Il saluto degli amici

Classe 1986, Arrigo Vecchioni lascia tanti ricordi sul Garda. Frequentava spesso il Bar Sport di Lonato, da cui arriva un commosso saluto: "Apprendo con dolore e sbigottimento della scomparsa del caro Arrigo: incredulo mi stringo al dolore della famiglia - scrive il titolare Simone Bertelli -. Lieto di averti incrociato nel cammino di questa vita, lieto di averti avuto al Bar Sport per un caffè, due parole, una risata, un sorriso, un discorso complicato, un invito per quella grigliata a casa tua che non abbiamo mai portato a termine. Non dimenticherò mai le serate passate insieme dove tutto sembrava più facile. Goditi la pace e la serenità nella quale sei ora. Un abbraccio, amico Arrigo, a nome di tutto il Bar Sport". Nel 2015 aveva pubblicato il libro "Il paradiso dei geni".