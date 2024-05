Ubriaco, minaccia e insulta la ex: lei si chiude in casa terrorizzata

La perseguitava da tempo, insultandola e minacciandola di morte. Lei avrebbe cercato più e più volte di troncare quella relazione malata e violenta: la prima 8 anni fa, quando lui l’aveva aggredita tra le mura della loro abitazione del Bresciano e lei era finita al pronto soccorso. La seconda un anno fa, quando la vittima si era rivolta ai carabinieri del Comune della Bassa Bergamasca, dove ora risiede, per denunciare il comportamento aggressivo e ossessivo dell’uomo, un 47enne italiano di casa a Brescia.

Minacce di morte e insulti che sarebbero andati avanti, tanto che a marzo la donna di 53 anni si è nuovamente presentata dai militari per denunciare le persecuzioni che proseguivano da anni. Dopo la denuncia lui era stato arrestato per stalking e poi sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex.

Un ordine che, nella tarda serata di venerdì 3 maggio, il 47enne ha violato: si è presentato a casa dell’ex e, dal pianerottolo, avrebbe cominciato a riempirla di insulti e minacce. Lei, terrorizzata, si è chiusa a chiave nella sua abitazione e ha nuovamente chiesto aiuto ai carabinieri. Quando gli uomini dell’Arma sono arrivati, hanno trovato il 47enne sdraiato sul pianerottolo, visibilmente in stato di alterazione alcolica. Arrestato di nuovo, per lui si sono aperte le porte del carcere di Bergamo. La fine di un incubo (forse) per la 53enne.