Droga occultata nelle tubazioni di scarico: arrestata coppia di spacciatori

Un nascondiglio insospettabile, eppure i militari lo hanno scovato. Nel pomeriggio di martedì, 12 marzo, i Carabinieri della Stazione di Pisogne hanno tratto in arresto due uomini, un italiano, M. B. L. di 53 anni, e un albanese, M. F. di 24 anni, trovati in possesso di 22 grammi di cocaina suddivisa in 9 dosi, pronte per essere vendute, nonché 350 euro in contante e materiale atto confezionamento.

Poco prima dell'arresto i due spacciatori sono stati notati dai militari mentre cedevano una dose a un cliente. Poi, hanno cercato di dileguarsi rifugiandosi nella loro abitazione, dove hanno tentato di disfarsi della droga. I militari però li hanno bloccati in tempo: in seguito alla perquisizione, i carabinieri hanno rinvenuto la droga occultata all’interno delle tubazioni di scarico dell’appartamento.

I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati convalidati nella giornata di ieri al termine del rito per direttissima tenuto preso il tribunale di Brescia. Il 53enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il 24enne albanese è stato sottoposto al divieto di dimora in Lombardia.