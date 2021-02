Arrestato ragazzo, un provetto spacciatore: in casa 10mila euro in contanti

Non aveva fatto i conti con le forze dell'ordine il giovane spacciatore che – sabato sera – è stato arrestato dai Carabinieri di Palazzolo sull'Oglio, mentre spacciava 'erba' all'interno di un'automobile.

L'episodio si è verificato nella frazione di San Pancrazio, dove i Carabinieri sono intervenuti nell'ambito di un'operazione volta a contrastare lo spaccio di stupefacenti.

Il giovane, un trentenne di origini italiane, è stato ritrovato in possesso di 150 grammi di hashish e altrettanti di marijuana. Nella sua abitazione i militari dell'Arma hanno recuperato anche 10mila euro in contanti, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento della droga. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP di Brescia.