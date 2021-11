Appena maggiorenne, spacciatore provetto: in tasca droga per 5mila euro

Ha da poco compiuto 18 anni, ma ha una rete di clienti di tutto rispetto. Un ragazzo di Gavardo è stato fermato dopo un inseguimento dai carabinieri del Radiomobile di Salò. Addosso aveva hashish per un valore di 5mila euro.

L'arresto è arrivato dopo che i militari hanno fermato lo scooter sul quale viaggiava il 18enne. Mentre il conducente minorenne non ha opposto resistenza, il passeggero si è dato alla fuga. Dopo un breve inseguimento, il carabiniere sulle sue tracce l'ha acciuffato.

Al momento della perquisizione è emerso il motivo della fuga: nelle tasche del giubbotto il ragazzo aveva mezzo chilo di hashish suddiviso in 5 panetti. Lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 5000 euro nella vendita al dettaglio. Mentre il 18enne è stato condotto in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria, il minorenne è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai genitori.