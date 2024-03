In coda alla cassa, evita lo sguardo dell'agente: era ricercato

Durante un normale controllo negli esercizi commerciali, l'agente ha notato che un uomo in coda alla cassa evitava il suo sguardo. Grazie all'arguzia di un agente del Corpo intercomunale della polizia Locale Valle Trompia, un ricercato è stato assicurato alla giustizia nella giornata di ieri, sabato 30 marzo, viglia di Pasqua.

Gli agenti erano impegnati in normali controlli del territorio, in particolare degli esercizi commerciali, quando sono arrivati nel punto vendita dove il ricercato era in coda. L'agente che ha notato il suo comportamento, prima di intervenire è uscito a chiedere aiuto ai colleghi. Proprio in quel momento, intuendo di essere in pericolo il ricercato ha tentato la fuga scavalcando una recinzione per addentrarsi nella boscaglia.

Gli agenti della Locale, coadiuvati dai Vigili del fuoco di Gardone Valtrompia, che hanno aperto un varco nella recinzione, hanno poco dopo raggiunto e catturato il fuggitivo. In caserma è emerso che aveva alle spalle numerosi precedenti penali, e su di lui pendeva un mandato di cattura. Trascorrerà la Pasqua in carcere.