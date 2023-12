Ricercato da mesi, viene arrestato nel bar dove aveva appuntamento con la moglie

Da quattro lunghi mesi era ricercato in tutta la provincia, e si è fatto beccare mentre incontrava la moglie al bar. Roberto Broglio, 37enne nato a Gavardo e residente a Capriano del Colle, è stato arrestato nella serata di venerdì dai carabinieri mentre si trovava in un bar della città, in compagnia della moglie.

I fatti. Lo scorso 13 giugno Roberto Broglio si trovava all'interno del locale Riverside di Bedizzole quando iniziò un battibecco con un altro cliente e con il titolare. A un certo punto, dopo un "rimprovero" da parte del barista, Broglio estrasse una pistola e sparò un colpo diretto all'uomo. Solo la sua prontezza di riflessi, e lo strattone di un cliente a Broglio, impedirono che il colpo andasse a segno. Nelle indagini che seguirono, venne trovata una cassetta di sicurezza contenente cartucce, un etto di hashish e un un chilogrammo di cocaina.

Da allora Broglio è ricercato. Nelle indagini è stata tenuta sotto controllo anche la moglie, notata in spostamenti sospetti fino a venerdì sera, quando si è recata in un bar della città. Lì ad attenderla c'era il marito, arrestato dai carabinieri di Desenzano del Garda, coadiuvati dai colleghi di Brescia.