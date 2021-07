Omicidio di Greta e Umberto: arrestato Patrick Kassen

La notizia è stata confermata dal comando provinciale dei carabinieri solo poco fa. Nella notte, i militari del Nucleo investigativo di Brescia e del Nucleo operativo della compagnia di Salò, con il coordinamento della Procura, hanno prelevato nei pressi del confine di Stato a Vipiteno, Patrick Alexander Kassen, rientrato nel territorio italiano accompagnato dal proprio legale, per consegnarsi spontaneamente.

Immediata è stata data esecuzione della misura cautelare in carcere emessa nei confronti di Kassen per il duplice omicidio colposo dei giovani Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, avvenuto il 19 giugno scorso tra il golfo di Salò e le acque di Portese. Kassen è già stato trasferito in carcere a Brescia, a Canton Mombello. Per l'accaduto, ricordiamo, è indagato anche Christian Teissman.

Il mandato di arresto europeo

Determinante, in questi giorni, è stata l’attività svolta dalla Procura della Repubblica di Brescia per assicurare alla giustizia la persona ritenuta responsabile del gravissimo episodio. La Procura ha dapprima richiesto e ottenuto una Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere a carico del conducente del motoscafo, il quale nel frattempo era rientrato in Germania. In ragione di ciò, la Procura di Brescia ha immediatamente richiesto un Mandato di arresto europeo, attivando contestualmente la collaborazione di Eurojust e del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia presso il Ministero dell’Interno, per una pronta esecuzione del provvedimento. Proprio oggi, peraltro, presso la Corte d’Appello di Monaco, era attesa la convalida del mandato di arresto europeo richiesto dalla Procura della Repubblica di Brescia.

Le motivazioni dell'arresto

Come si evince dall'ordinanza, gli investigatori fin dai primi istanti successivi al rinvenimento del cadavere di Umberto Garzarella e a seguito dei fondamentali accertamenti disposti dalla Procura della Repubblica di Brescia, hanno raccolto univoci e concordanti elementi di reità a carico dell'indagato il quale - come emerso in occasione degli interrogatori condotti dal Pubblico Ministero - era risultato essere il conducente del motoscafo al momento dell'impatto.

In particolare: