Giovani allievi della scuola di Polizia catturano un ladro all'interno di Elnòs

Come normali clienti, stavano passeggiando nel centro commerciale per fare shopping, e si sono imbattuti in un ladro appena sorpreso dal servizio di vigilanza. Purtroppo per il ladro, però, i due erano allievi della scuola di Polizia Polgai di via Veneto a Brescia, e non si sono voltati dall'alatra parte.

I fatti si sono verificati nella serata di mercoledì 7 giugno all'interno del centro commerciale Elnòs Shopping di Roncadelle. I due allievi di Polizia, Nedal e Maurizio, si sono casualmente imbattuti nelle fasi concitate durante il tentativo di bloccare il ladro da parte della sorveglianza. I due allievi sono intervenuti per aiutare la vigilanza e bloccare il malvivente, trattenendolo fino all'arrivo dei carabinieri, ai quali è stato dato in consegna.

Dalla teoria - studiata a scuola - alla pratica, i giovani allievi sono sulla strada buona per diventare buoni agenti di Polizia.