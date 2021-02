Palazzolo, ruba in un garage: arrestato dai carabinieri

L'episodio è accaduto domenica sera a Palazzolo. In manette un 38enne di origine algerina

E' stato colto in flagrante, mentre tentava di scappare da un garage di un'abitazione di Palazzolo, dove aveva appena compiuto un furto. Sono scattate, domenica sera, le manette per un 38enne di origine algerina, fermato dai Carabinieri di Chiari con la refurtiva ancora in suo possesso.

A dare l'allarme, poca prima, era stato lo stesso proprietario dell'autorimessa che si era accorto della presenza indesiderata dell'uomo. Il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare il malvivente e di restituire la merce rubata al padrone dell'immobile.

Una volta giunto in caserma l'uomo ha tentato di opporre resistenza ai militari dell'Arma, per fortuna senza nessuna conseguenza negativa per gli stessi.

Dopo una notte trascorsa in cella di sicurezza, il malvivente è stato processato per direttissima e condannato agli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.