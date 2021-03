Vestiti, cuffie, speaker, al centro commerciale rubano di tutto: in manette 2 ragazzini

In manette due 19enni di Salò sorpresi con la refurtiva nel parcheggio del centro commerciale "Il Leone Shopping Center" di Lonato

La prima volta erano riusciti a farla franca, ma lunedì pomeriggio i loro movimenti sospetti non sono sfuggiti al personale di sorveglianza del centro commerciale "Il Leone Shopping Center" di Lonato. Due i giovanissimi finiti in manette per furto di capi di abbigliamento e materiale elettronico.

Già a fine febbraio i due 19enni, originari di Salò, erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre sottraevano capi di abbigliamento in un negozio del centro commerciale, riuscendo a sfuggire ai controlli. Lunedì il secondo tentativo, andato fallito, li ha visti di nuovo alle prese con abiti e materiale elettronico.

Sorpresi dalle telecamere mentre effettuavano spostamenti sospetti tra il centro commerciale e il parcheggio, dove si trovava la loro autovettura, i due sono stati riconosciuti e fermati. Il successivo intervento dei Carabinieri ha permesso l'identificazione dei due giovani e il recupero della refurtiva: cuffie audio, uno speaker e alcuni capi di abbigliamento.

Le perquisizioni sono proseguite nelle abitazioni dei due 19enni, dove è stata recuperata la refurtiva precedente per un totale di circa 1.000 euro. Per entrambi sono scattati gli arresti domiciliari, convalidati martedì mattina dal Giudice del Tribunale di Brescia.