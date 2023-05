Fermato il ladro seriale di scooter: è un bresciano di 35 anni

Nei pressi del centro sportivo di Castiglione delle Stiviere negli ultimi mesi sono stati messi a segno diversi furti di ciclomotori. Dopo avere svolto solerti e mirate indagini, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Castiglione delle Stiviere hanno individuato il responsabile dei colpi, un bresciano 35enne in "trasferta di lavoro" nel Mantovano.

Da giorni i militari erano impegnati in indagini e appostamenti per incastrare il ladro. Ieri, 24 ore dopo l’ennesimo colpo, gli agenti lo hanno finalmente arrestato. L’uomo è stato denunciato e attenderà il processo in stato di libertà. L’accusa da cui dovrà difendersi è furto aggravato. L'ultimo ciclomotore rubato è stato restituito ai proprietari.