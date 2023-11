Coltellate al vicequestore, torna libero e viene arrestato per maltrattamenti

Nel lontano 1994 era già stato arrestato (e poi condannato a 4 anni di carcere) per aver accoltellato, insieme ad altri ultras romanisti, il vicequestore di Brescia, all'epoca Giovanni Selmin: tutto era successo all'esterno dello stadio Rigamonti e al termine della partita tra le Rondinelle e la Roma. Il suo curriculum criminale vanta inoltre pregiudizi per furto, rapina, detenzione di armi, spaccio (reiterato) di droga: ora è finito nuovamente nel mirino delle forze dell'ordine, arrestato (e già in carcere) per maltrattamenti in famiglia.

Arrestato per maltrattamenti

Il protagonista è il 54enne romano Massimiliano D'Alessandro, noto ai più come “Er Polpetta”: è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Porta Pia, a Roma, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura. Gli inquirenti hanno cominciato a indagare a seguito delle dichiarazioni della moglie, legalmente separata, che in sede di denuncia ha raccontato di vessazioni psicologiche e fisiche subite nel corso del matrimonio, anche a danno dei due figli minori.

Le indagini hanno permesso di raccogliere documenti, referti medici e testimonianze che, alla luce degli elementi acquisiti, vista la gravità dei fatti e i precedenti dell'indagato, hanno convinto il gip del Tribunale di Roma ad emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Già eseguita dalla Polizia di Stato: Er Polpetta è di nuovo dietro le sbarre.