Vede i carabinieri e fa inversione a 'U', in casa gli trovano soldi e (tanta) droga

A Leno i Carabinieri hanno arrestato un 27enne di origini marocchine in possesso di hashish e marijuana

La manovra che ha tentato di fare quando si è trovato di fronte una pattuglia dei Carabinieri è stata alquanto maldestra. Ai militari, infatti, non è sfuggito il tentativo di un giovane pusher, un 27enne di origini marocchine, di eludere i controlli in atto per le strade di Leno.

L'uomo che si trovava a bordo della sua vettura, alla vista dei Carabinieri, ha fatto inversione di marcia attirando su di sè l'attenzione. Fermato dai militari, non ha saputo giustificare il suo gesto e il forte odore di fumo all'interno dell'abitacolo della sua auto.

Le verifiche successive hanno portato alla scoperta di 110 grammi, tra hashish e marijuana, che il giovane custodiva nella sua abitazione. I militari hanno trovato anche 1.350 euro in contanti e il materiale per il confezionamento delle dosi.

L'arresto del pusher è stato convalidato dal giudice che ne ha disposto la comparizione in caserma tre volte alla settimana.