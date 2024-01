Alla vista della Polizia gettano la droga: arrestati dopo l'inseguimento

Hashish, cocaina, munizioni calibro 45, un piede di porco, una mazza, e 12mila euro in contanti. Questo quanto avevano a bordo due italiani e uno straniero quando sono stati fermati dagli agenti di una volante. I fatti si sono verificati nella serata di venerdì. L'auto sulla quale viaggiavano è stata intercettata dalla volante in via Abbiati. Dopo averla tenuta sott'occhio, a distanza, per qualche minuto, gli agenti hanno deciso di intervenire.

Quando i tre uomini sull'auto si sono accorti della Polizia hanno gettato dal finestrino alcuni involucri. Gli agenti hanno dapprima recuperato gli involucri, poi si sono messi alla caccia dei fuggitivi, bloccati in zona industriale. Nella vettura sono stati trovati hashish, cocaina, munizioni calibro 45, un piede di porco, una mazza e circa 4mila euro in contanti. Altri 8mila euro erano il contenuto degli involucri gettati dal finestrino.

I tre fermati sono un italiano classe 1978, un altro classe 1992 - entrambe residenti in provincia di Brescia - e uno straniero classe 2003. Nelle abitazioni dei due italiani è stata trovata altra droga oltre a un bilancino e diverse munizioni. I due, con precedenti alle spalle, sono stati arrestati, uno si trova a Canton Mombello e uno ai domiciliari. Lo straniero è stato denunciato a piede libero.