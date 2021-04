Arrestato un cuoco: nascondeva la cocaina nelle tubature della trattoria

Utilizzava la cantina come deposito per la droga: è stato arrestato ieri, mercoledì 28 aprile, un cuoco di 38 anni che lavorava in un bar-trattoria di via Milano a Brescia.

L’uomo era già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di spaccio. A seguito di un controllo, l’unità cinofila della polizia locale di Brescia ha trovato 20 grammi di cocaina nelle tubature della cantina del ristorante, oltre che a un bilanciere di precisione sporco di polvere bianca.



Dopo la confessione dell'uomo, le forze dell'ordine hanno perquisito la sua abitazione, dove viveva con la compagna, estranea ai fatti, e hanno rinvenuto altri grammi di stupefacenti. In automatico è scattata la misura di arresto e sequestro. L’uomo è stato portato alla questura per l’obbligo di firma.