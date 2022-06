Altro spacciatore arrestato: non c'è pace per piazzale Arnaldo

Hanno iniziato a tenerlo d'occhio subito dopo la chiusura della piadineria al centro delle indagini per spaccio di droga. È bastato attendere una settimana ed anche lui è finito agli arresti. La Polizia locale di Brescia ha arrestato un bresciano di 27 anni, incensurato, addosso al quale è stata trovata cocaina. Ne dà notizia il quotidiano Bresciaoggi.

Monitorato a distanza da alcuni giorni, venerdì il 27enne è stato fermato sotto la sua abitazione in pieno centro storico. Con sè aveva una busta di cocaina: gli agenti sono saliti nel suo appartamento e ne hanno trovati complessivamente 20 grammi, nascosti in una scarpiera e in un mobile della camera da letto.

L'arresto è stato convalidato nel processo in direttissima celebratosi ieri mattina. L'ipotesi è che il 27enne sia coinvolto nelle attività di spaccio legate alla piadineria il cui titolare è già agli arresti (nel locale furono trovati 131 grammi di cocaina, a 90 euro al grammo fanno 11.790 euro di droga). Per il 27enne sono stati disposti i domiciliari in attesa del processo.