Cade e batte la testa nella sua azienda, muore in ospedale dopo 18 giorni di agonia

Si è spento in ospedale Armando Formenti: vittima di un infortunio sul lavoro, avvenuto lo scorso 11 dicembre nel fienile della sua azienda agricola di Agnosine, il 64enne è spirato ieri (venerdì 29 dicembre) in un letto del Civile di Brescia. La tragica notizia si è diffusa rapidamente in paese e non solo: imprenditore agricolo e referente per la Valsabbia di Coldiretti, oltre che amministratore del Caseificio Sociale, in seguito alle elezioni amministrative del 2023 Formenti era diventato consigliere comunale.

L’infortunio nella mattinata di lunedì 11 dicembre: stando a quanto ricostruito, il 64enne era scivolato da una scala a pioli mentre prendeva delle balle di fieno per i suoi animali. L'imprendiore aveva battuto la testa, ma non aveva mai perso conoscenza: era stato lui stesso a chiedere aiuto ai familiari. Formenti era stato trasportato in elisoccorso e poi ricoverato in codice giallo al Civile di Brescia: il quadro clinico sarebbe precipitato in seguito, fino al tragico epilogo di ieri mattina.

In attesa di conoscere la data del funerale, la cerimonia funebre non è ancora stata fissata, la comunità di Agnosine si è stretta intorno ai familiari del 64enne, che lascia nel dolore la moglie Giuliana e i figli Chiara e Pietro.