Ragazzina esce da scuola e scompare nel nulla: "Aiutatemi a ritrovarla"

Da oltre 24 ore non si hanno più notizie di Arianna, 16enne di casa a Palidano di Gonzaga, nel Mantovano. La giovane è scomparsa nel nulla nel pomeriggio di martedì 31 gennaio: al termine delle lezioni scolastiche non è più rientrata a casa.

Del caso se ne sta occupando anche la trasmissione "Chi l'ha visto'", alla quale la madre della ragazzina ha affidato nelle scorse ore un disperato appello. "Soffre di epilessia non ha i farmaci con sè: aiutatemi a ritrovarla, potrebbe essere in difficoltà", ha detto la donna invitando chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi alle forze dell'ordine.

Arianna non avrebbe con sé né soldi, né il telefono il cellulare. Ricerche in corso anche nel Bresciano. Per chi indaga l’ipotesi più probabile è quella di un allontanamento volontario. Ora la 16enne potrebbe essere ovunque e potrebbe essere in difficoltà, dato che necessita di assistenza medica.