Marito aggredito con un coltello da cucina: donna arrestata

Alto Garda. La lite in famiglia era sfociata in un'aggressione la mattina di domenica 23 luglio, nella periferia di Arco: sul posto erano intervenuti carabinieri e sanitari del 118.

La vittima, un uomo di 40 anni, stava discutendo animatamente con la moglie 35enne, quando lei – improvvisamente – lo aveva prima minacciato e poi colpito alla mano con un coltello da cucina. L’uomo era fuggito in strada, dove lo avevano infine trovato le forze dell’ordine e il personale medico, allertati pochi minuti prima dai vicini di casa.



Il 40enne è rimasto ferito in modo non grave: se l'è cavata con una medicazione al Pronto Soccorso. Dopo aver sequestrato l’arma utilizzata per l’aggressione, ora i carabinieri hanno fermato la donna: per lei è scattata la misura cautelare degli arresti domiciliari.



Fonte: Trentotoday.it