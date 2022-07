Scooter avvolto dalle fiamme in rotonda: attimi di panico per un ragazzo

Alto Garda. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata intorno alle 17.30 di ieri, martedì 6 luglio, quando uno scooter è stato avvolto dalle fiamme in centro ad Arco.

Il mezzo ha preso improvvisamente fuoco nella rotatoria tra viale Rovereto e viale Arciprete Francesco Santoni, subito dopo il ponte sul fiume Sarca. Tanta la paura per il ragazzo in sella, che è però riuscito ad accostare e a mettersi in salvo.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero agli edifici e alle strutture circostanti. I pompieri si sono inoltre occupati della gestione della viabilità, in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Traffico bloccato e code in uscita dal paese.