Il cavallo gli sferra un calcio in pancia: soccorso dall'eliambulanza

Alto Garda. L’allarme è scattato poco prima delle 18:30 di ieri, sabato 16 dicembre, in un maneggio privato di San Giorgio, non lontano da Arco: un 55enne è stato colpito con un calcio in pancia da un cavallo.

I calci degli equini hanno una potenza tale da poter essere addirittura mortali in base alla zona del corpo in cui vanno a segno; fortunatamente, non è stato questo il caso. Ma l’impatto – davvero violento – tra lo zoccolo del cavallo e il ventre dell’uomo c’è stato eccome.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e, poco dopo, anche l’elicottero del 118. Inizialmente le condizioni del 55enne sembravano gravissime, giunti al maneggio i soccorritori hanno compreso che l’uomo non era in pericolo di vita; inoltre, è sempre stato cosciente.



Caricato sul velivolo, è stato comunque portato al Santa Chiara per maggiori accertamenti, necessari a scongiurare il pericolo di lesioni interne.



Fonte: Trentotoday.it