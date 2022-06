Esce di casa e non torna, è scomparso: nessuna notizia ormai da 48 ore

Di lui non si hanno notizie ormai da quasi 48 ore: sale la preoccupazione per amici e familiari. Del suo caso se ne sta occupando anche la trasmissione “Chi l'ha visto”: è scomparso da Varignano di Arco, in Trentino ma sul lago di Garda, il 29enne Aliaksandr Herasimau, di origini bielorusse ma da tanti anni in Italia. L'ultimo avvistamento certo risalirebbe alla mattina di martedì.

L'appello della fidanzata

“Aliaksandr ha 29 anni, parla benissimo l'italiano, è alto 1 metro e 83 – scrive la fidanzata nell'appello diffuso sui social – Ha i capelli biondi e gli occhi azzurri, dovrebbe portare con sé una sacca da mare viola e arancio con fantasie colorate: è uscito con scarpe nere Hoka con pianta bianca. Purtroppo non ho sue notizie dalle 9 di martedì, ha con sé i documenti e il cellulare anche se risulta sempre spento”.

Dell'accaduto ovviamente sono già state informate le forze dell'ordine. Chiunque dovesse avere notizie o vederlo può contattare i carabinieri o direttamente la fidanzata, al numero 389 1281857: “Condividete per favore, sono disperata”, fa sapere la ragazza.