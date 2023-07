Ferito da un macchinario: operaio soccorso dall'eliambulanza

Alto Garda. Un operaio di 55 anni è rimasto ferito in un cantiere ad Arco, di fronte alla piscina comunale in località Prabi. L'infortunio è avvenuto intorno alle 11 di martedì mattina.

Il 55enne sarebbe stato ferito da una macchina operatrice: è stato soccorso dai Vigili del Fuoco di Arco e dall'eliambualanza, che lo ha trasportato in ospedale per il ricovero in codice rosso (non è in pericolo di vita).

Oltre agli uomini del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Riva del Garda, che ora indagano su quanto accaduto.



Fonte: Trentotoday.it