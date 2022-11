Ragazzo precipita nel vuoto: l'amico urla per chiedere aiuto

Alto Garda. Erano circa le 12.30 di lunedì, quando sono state sentite delle urla provenire dalla parete San Paolo, nell'area di Prabi, località non lontano da Arco.

A gridare era uno scalatore tedesco, che chiedeva aiuto per un amico di poco meno di trent’anni, anch'esso alpinista. Il giovane stava affrontando il primo tiro della Via del Settantesimo, quando è precipitato per circa cinque metri fino alla base della parete; un appiglio aveva ceduto, crollandogli addosso.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti gli operatori della stazione di Riva del Garda del Soccorso Alpino. Raggiunto dai soccorritori, il climber aveva parecchie escoriazioni e si è temuto subito per un possibile trauma a un arto inferiore.

Caricato sulla barella, è stato portato a spalla fino alla strada, dove poi è stato preso in consegna dall’ambulanza.

Fonte: Trentoday.it