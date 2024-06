Alto Garda. Una mamma orsa con tre cuccioli sono stati ripresi mentre girovagavano, curiosando qua e là, all’interno di una casa sopra l’abitato di Varignano, nel comune di Arco. Le riprese sono state fatte da una videocamera posizionata nel giardino e risalgono a circa le 5:15 del 26 giugno.

A postarle, il sindaco di Arco Alessandro Betta: una scelta, quella del primo cittadino, fatta per informare e non per fare allarmismo, come dichiarato dallo stesso. Un caso abbastanza eloquente proprio come quello del 13 giugno scorso in cui un orso fu visto scorrazzare per le strade di Arco, con tanto di video.



Fonte: Trentotoday.it