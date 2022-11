Precipita da 10 metri d'altezza: morto il 56enne Mario Franzinelli

Alto Garda. Un incidente sul lavoro, dall'esito purtroppo fatale, è avvenuto nel primo pomeriggio di giovedì 3 novembre ad Arco.

Erano circa le 14.30, quando Mario Franzinelli – un 56enne di Ledro – è precipitato da circa 10 metri d'altezza, mentre era al lavoro in un cantiere edile. Il muratore ha riportato lesioni apparse sin da subito gravissime.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca "Alto Garda" e della Croce Rossa, insieme all’elisoccorso del 118: nonostante i numerosi tentativi per rianimarlo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Franzinelli stava lavorando nel cantiere di via Bruno Galas, dove è in corso la costruzione di una palazzina. Oltre al soccorso medico, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda e i vigili del fuoco di Arco.



Fonte: Trentotoday.it