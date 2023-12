La musica alta disturba la messa: arrivano i carabinieri e chiudono il locale

Chi fermerà la musica, cantavano i Pooh nel lontano 1981. Ad Arco (Tn) ci hanno pensato i carabinieri: hanno messo fine a una serata con circa duecento persone, che ballavano a ritmo della musica suonata da un deejay. E poi sanzionato i clienti che si erano messi alla guida in stato di ebbrezza.

Il fatto è avvenuto il giorno della vigilia di Natale. Alcuni fedeli erano arrivati nella chiesa del paese dell’alto Garda per seguire la funzione religiosa, disturbata da una musica molto forte. Quella musica arrivava da un locale distante poche decine di metri. I militari hanno accertato che il gestore non aveva inoltrato le necessarie richieste per la serata. Per questo oltre a fermare la musica, hanno contestato la mancata autorizzazione di polizia amministrativa, violazione punita con una multa che va da 258 a 1.549 euro e la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio pubblico per un periodo determinato.

Alla fine le persone se ne sono andate. Alcuni di loro si sono messi alla guida senza rendersi conto di essere ubriachi. E infatti anche lì, i carabinieri, con dei controlli mirati, hanno ritirato due patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui una ad un neopatentato sorpreso con un tasso alcolemico pari a 0,39 G/l (il codice della strada, per i primi tre anni di patente, non prevede alcuna tolleranza e vieta la guida sotto l'influenza dell’alcol). Staccate anche due multe per alta velocità.

Fonte: Trentotoday.it