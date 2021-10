Sbalzo di tensione per il temporale, a fuoco una gelateria e due appartamenti

Alto Garda. Uno sbalzo di tensione dato dal maltempo sarebbe alla base della serie di incendi che, nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 ottobre, ha tenuto sveglia la cittadina di Arco. Non ci sono stati feriti, fortunatamente.

Diversi i locali colpiti: un appartamento in piazza 3 Novembre, la gelateria Tarifa in via Segantini, un locale del comune con all'interno dei distributori. Inoltre, è stata danneggiata un'insegna luminosa di via Santa Caterina.

Decine di vigili del fuoco intervenuti, con autoscala, autobotti e altri mezzi. Sul posto, anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Arco, insieme ai Corpi di Riva del Garda, Dro, Concei e i Permanenti di Trento.



Fonte: Trentotoday.it