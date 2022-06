Notte di fuoco, tre incendi in paese: boati e fiamme altissime

Alto Garda. Notte intensa per i vigili del fuoco volontari di Arco: tre incendi hanno interessato altrettanti ripetitori telefonici posizionati in via Gobbi nella frazione di Romarzollo, in viale Rovereto ad Arco e in via Cavallo nella frazione di San Giorgio.

Per domare le fiamme, i pompieri hanno lavorato dalle 3 di notte alle 8 di questa mattina, venerdì 24 giugno. L'intervento è stato impegnativo soprattutto per la presenza di batterie, l'altezza delle torri e gli elevati voltaggi.



In supporto ai vigili del fuoco di Arco anche il corpo di Dro, di Riva del Garda e di Mori. Indagini in corso per accertare l'origine dei roghi.

Fonte: Trentotoday.it