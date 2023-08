Rincasano per pranzare, i ladri gli hanno rubato tutto: colpo da 20mila euro

Alto Garda. Un colpo da 20mila euro tra oro, gioielli e oggetti di valore, quello compiuto nei giorni scorsi in una villetta di Arco, non lontano dal Parco Arciducale del paese gardesano. I ladri, probabilmente dopo aver osservato nei giorni precedenti al furto i movimenti e le abitudini dei padroni di casa, hanno agito a colpo sicuro, entrando nell'abitazione quando non vi era nessuno.

I malviventi, riporta L'Adige, sono entrati senza scassinare nulla, ma utilizzando il mazzo di chiavi che la padrona di casa aveva all’interno dell'auto. Una volta dentro, si sono recati in camera da letto ed hanno forzato la cassaforte a muro utilizzando una sega circolare. Poi, appunto, la razzia da migliaia di euro.



Al rientro per il pranzo, intorno alle 12, l'amara sorpresa per i padroni di casa che non hanno potuto fare altro se non chiamare le forze dell'ordine, con carabinieri e polizia che stanno indagando sul caso.