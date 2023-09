Malore tra le mura di casa, orefice trovata morta da un'amica

C’è grande dolore ad Arco per la scomparsa di Emy Angelini, 76 anni, avvenuta nella sua casa lo scorso 24 settembre. Titolare per decenni del negozio di orologeria e oreficeria di via Segantini ad Arco, dove aveva imparato il mestiere accanto al papà, portandolo quindi avanti l'esercizio nel corso del tempo fino alla chiusura coincisa con la pensione della donna, Emy era apprezzata per la sua professionalità e per la simpatia e la solarità con cui accoglieva i clienti.

Secondo quanto emerso, la donna è stata trovata morta in casa da un’amica che la era andata a trovare. Una scomparsa improvvisa che ha addolorato tanto i famigliari quanto le tantissime persone che la conoscevano; in paese, infatti era una persona nota e ben voluta. A piangerla il fratello Andrea, i nipoti Federica, Lorena, Riccardo, Fabio, i familiari e le tante amicizie con cui ha condiviso la propria vita.



Il funerale di Emy è in programma giovedì 28 settembre alle 10 nella chiesa della Collegiata di Arco.



Fonte: Trentotoday.it