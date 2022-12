Mezzo chilo di droga nell'armadio dei genitori: ragazzo in manette

Aveva nascosto più di mezzo chilo di droga nell'armadio di casa, dove vive con i genitori: hashish, marijuana e cocaina. In manette un ragazzo di 20 anni residente ad Arco, nell'alto Garda trentino: tutto è partito da una serie di segnalazioni di movimenti e traffici sospetti in un condominio Itea (alloggi popolari), che hanno così avviato le indagini congiunte di Carabinieri e Polizia.

Arresti domiciliari

La perquisizione domiciliare si è conclusa con il sequestro di più di 500 grammi di sostanze, come detto nascoste nell'armadio: recuperati anche materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui il "taglio" per la cocaina, e centinaia di euro considerati provento dell'attività di spaccio. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa del processo.