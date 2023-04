Guidava ubriaca la donna che ha travolto e ucciso Christoph

Alto Garda. Al momento resta in libertà la 31enne alla guida della Renault Clio che, la notte dell’8 aprile, ha investito ad Arco il giovane Chrisoph Schweiger e la fidanzata. Il ragazzo, giovane climber di 21 anni e di nazionalità tedesca, è morto il giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, all’ospedale Santa Chiara a Trento.

La donna dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato, lesioni aggravate e di guida in stato di ebbrezza: i carabinieri di Riva del Garda intervenuti sul posto hanno sottoposto la guidatrice alla prova dell’etilometro, alla quale è risultata positiva; la patente, infatti, le è stata ritirata.

Intanto, secondo quanto emerso sembrerebbero in via di miglioramento le condizioni della 20enne travolta assieme a Christoph ad Arco. La giovane era subito stata portata in codice rosso all’ospedale arcense, salvo poi essere condotta a sua volta al Santa Chiara di Trento.