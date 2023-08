Furiosa lite tra fidanzati, donna accoltellata riesce a fuggire

Ferisce la compagna con un coltello durante un litigio e viene arrestato. È accaduto nei giorni scorsi ad Arco: protagonista della vicenda una coppia originaria di Conegliano (Treviso), che – per la settimana di Ferragosto – trascorreva qualche giorno di vacanza sull'Alto Garda in un appartamento in affitto.



Durante un’accesa discussione, l’uomo ha accoltellato la donna, che però è riuscita a fuggire e chiedere aiuto. Ferita al fianco, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto per le cure del caso; è stata operata nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto. L'uomo è stato invece arrestato dai carabinieri di Arco. La procura indaga ancora sull'accaduto.



Fonte: Trentotoday.it