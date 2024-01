Si ubriaca con la fidanzata, litigano e lui l'accoltella: è tentato omicidio

Alto Garda. La lite con la compagna era degenerata in una coltellata: ora lui, un 36enne di origini albanesi residente a Conegliano Veneto, dovrà rispondere in tribunale di tentato omicidio aggravato.

I fatti si erano svolti nel residence Villa Nicole di Arco lo scorso 16 agosto, dove la coppia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza per il Ferragosto. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, l’uomo era uscito per andare in farmacia ad acquistare un medicinale per la compagna, anch’essa una trentenne dell’Est Europa, con regolare ricetta.

L'aggressione

Al rientro, però, l’assunzione di qualche goccia del medicinale, anticipata dall’assunzione di alcolici (entrambi avevano bevuto come appurato nei primi rilevamenti delle forze dell’ordine) ha scatenato il caos. Non si sa ancora quale sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma quel che è certo è che gli animi si sono surriscaldati.



Il culmine è stato raggiunto quando l’uomo ha preso un coltello dal lavabo per ferire la compagna ad un fianco. Un colpo leggero e che subito non è apparso grave; tuttavia, a seguito di un controllo in ospedale a Rovereto, si era deciso di intervenire con un’operazione chirurgica per evitare complicazioni.

Dopo i fatti, l’uomo è stato portato in carcere. Ora, il 36enne è chiamato alla sbarra: il processo inizierà a metà febbraio.



Fonte: Trentotoday.it